Картофель по-охотничьи в духовке (С фото)

В это время нарезаем перец соломкой, лук-порей колечками, измельчаю петрушку. В противень для запекания вливаем растительное масло.

Выкладываю туда нарезанные овощи и зелень.



Охотничьи колбаски тоже режим колечками (шириной 1 см). Добавляем их к овощам.

Затем в противень перекладываем заправленный соевым соусом картофель.