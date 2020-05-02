Картофель по-охотничьи в духовке (С фото)

Ингредиенты для «Картофель по-охотничьи в духовке»:
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Картофель по-охотничьи в духовке»:
Нарезанный картофель складываем с глубокую посуду, добавляю соль и соевый соус. Перемешиваем и оставляю на 5-10 минут.
В это время нарезаем перец соломкой, лук-порей колечками, измельчаю петрушку. В противень для запекания вливаем растительное масло.
Выкладываю туда нарезанные овощи и зелень.
Охотничьи колбаски тоже режим колечками (шириной 1 см). Добавляем их к овощам.
Затем в противень перекладываем заправленный соевым соусом картофель.
Перемешиваем все ингредиенты.
Ставим запекать картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут (время готовности зависит от сорта картофеля, нужно пробовать).
Картошка по-охотничьи готова! Приятного аппетита!