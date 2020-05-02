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Леди
Кулинария
1 мая 20, 22:51
Картофель по-охотничьи в духовке (С фото)
картофель
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Прекрасное быстрое блюдо, актуальное для сезона овощей и не только. Картошка получается румяной, ароматной и очень вкусной.

Ингредиенты для «Картофель по-охотничьи в духовке»:

    • - Картофель — 1 кг
    - Колбаски (Охотничьи полукопченые) — 500 г
    - Лук-порей (200 г) — 1 шт
    - Перец сладкий (красный) — 1 шт
    - Соевый соус (классический Киккоман) — 4 ст. л.
    - Петрушка — 1 пуч.
    - Масло растительное — 2 ст. л.
    - Соль — по вкусу

Время приготовления: 

Количество порций: 8

Рецепт «Картофель по-охотничьи в духовке»:


Чистим картофель.

Каждый клубень режим пополам, а затем вдоль соломкой.

Нарезанный картофель складываем с глубокую посуду, добавляю соль и соевый соус. Перемешиваем и оставляю на 5-10 минут.

В это время нарезаем перец соломкой, лук-порей колечками, измельчаю петрушку. В противень для запекания вливаем растительное масло. 

Выкладываю туда нарезанные овощи и зелень. 


Охотничьи колбаски тоже режим колечками (шириной 1 см). Добавляем их к овощам. 
Затем в противень перекладываем заправленный соевым соусом картофель.

Перемешиваем все ингредиенты.
Ставим запекать картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут (время готовности зависит от сорта картофеля, нужно пробовать).

Картошка по-охотничьи готова! Приятного аппетита!

 
 

Источник: povarenok.ru

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