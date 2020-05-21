Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с шампиньонами

Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с пастой и шампиньонами. Блюдо называется "Фузилли с курицей а-ля Провансаль". Овощи для него нарезают мелким кубиков. Ингредиенты
200 г томатов;100 г белого лука;100 г болгарского перца;50 г зеленого лука;200 г шампиньонов, нарезанных пластинами;700 г курятины (бедро без кожи и кости);1 ст. л. оливкового масла;соль перец по вкусу;½ ч.л. орегано (сухого или свежего);½ ч.л. чабреца (сухого или свежего);1 зубчик чеснока мелко нарезанного;500 г фузилли пасты (или другой);пармезан для украшения;250 мл любого бульона;1 ч. л. томатной пасты;1 ч. л. каперсов.
Способ приготовления
Замаринуйте куриные бедра солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой стороны), но не готовьте до конца.Выложите курицу отдельно, в той же сковороде обжарьте все овощи 5 минут, затем добавьте грибы, добавьте все специи и травы.Нарежьте курицу на полоски, добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут, добавьте специи (по вкусу) и курицу.Готовьте на среднем огне 8 минут, закройте крышкой, убавьте огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.Отварите пасту до готовности альденте, слейте воду, добавьте оливковое масло, выложите пасту на тарелку, соус сверху, украсьте пармезаном и микрозеленью.