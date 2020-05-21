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Леди
Кулинария
20 мая 20, 21:36
Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с шампиньонами
Эктор Хименес-Браво
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Для блюда нужна паста.

Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с пастой и шампиньонами. Блюдо называется "Фузилли с курицей а-ля Провансаль". Овощи для него нарезают мелким кубиков.

Ингредиенты 

  • 200 г томатов;
  • 100 г белого лука;
  • 100 г болгарского перца;
  • 50 г зеленого лука;
  • 200 г шампиньонов, нарезанных пластинами;
  • 700 г курятины (бедро без кожи и кости);
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль перец по вкусу;
  • ½ ч.л. орегано (сухого или свежего);
  • ½ ч.л. чабреца (сухого или свежего);
  • 1 зубчик чеснока мелко нарезанного;
  • 500 г фузилли пасты (или другой);
  • пармезан для украшения;
  • 250 мл любого бульона;
  • 1 ч. л. томатной пасты;
  • 1 ч. л. каперсов.


    •   Способ приготовления 

  • Замаринуйте куриные бедра солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой стороны), но не готовьте до конца.
  • Выложите курицу отдельно, в той же сковороде обжарьте все овощи 5 минут, затем добавьте грибы, добавьте все специи и травы.
  • Нарежьте курицу на полоски, добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут, добавьте специи (по вкусу) и курицу.
  • Готовьте на среднем огне 8 минут, закройте крышкой, убавьте огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.
  • Отварите пасту до готовности альденте, слейте воду, добавьте оливковое масло, выложите пасту на тарелку, соус сверху, украсьте пармезаном и микрозеленью.
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    kp.ua
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