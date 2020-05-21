Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с шампиньонами

Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с пастой и шампиньонами. Блюдо называется "Фузилли с курицей а-ля Провансаль". Овощи для него нарезают мелким кубиков.

200 г томатов; 100 г белого лука; 100 г болгарского перца; 50 г зеленого лука; 200 г шампиньонов, нарезанных пластинами; 700 г курятины (бедро без кожи и кости); 1 ст. л. оливкового масла; соль перец по вкусу; ½ ч.л. орегано (сухого или свежего); ½ ч.л. чабреца (сухого или свежего); 1 зубчик чеснока мелко нарезанного; 500 г фузилли пасты (или другой); пармезан для украшения; 250 мл любого бульона; 1 ч. л. томатной пасты; 1 ч. л. каперсов.









Способ приготовления



