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Леди
Мой малыш
16 сентября 16, 20:37
Пять признаков, что ты будешь хорошей мамой
мама
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Ты уже сейчас можешь спрогнозировать, будешь ли ты хорошей мамой или нет.
Какими качествами она должна обладать, знает Паула Спенсер, автор книги Позитивная дисциплина: гид для родителей.

Материнство – это сложнейшая профессия в мире.

Зрительный контакт

Прямой зрительный контакт при общении с другими людьми является признаком того, что ты будешь хорошим родителем и сможешь “взрастить“ в ребенке отзывчивость и уважение.

Умение слушать

Если ты можешь похвастаться этим прекрасным качеством – мы тебя поздравляем. Искусство общения очень важно, если ты готовишься стать мамой. Благодаря твоему умею слушать, ты не только проявляешь уважение к собеседнику (а в дальнейшем и малышу), но и не упускаешь мелких деталей.

Спокойствие

Дети, особенно в раннем возрасте, это сплошная головная боль. Они могут часами плакать, капризничать, требовать своего. Если по характеру ты спокойна – это большой плюс. Никакие мольбы и крики не заставят тебя потерять внутреннее равновесие, а значит ты сможешь решить любой спорный вопрос рационально.



Материнский инстинкт


Пока ты не родишь ребенка, твой материнский инстинкт может “спать“. Но, если ты чувствуешь автоматическое желание защищать и ухаживать за чужими детьми или своими близкими, ты наверняка готова к воспитанию своего ребенка.

Твердость решений

Умеешь ставить границы и не допускать лишнего? Этот навык пригодится тебе не только на работе, но и в материнстве. Твердость – это лучшее качество, когда дело касается воспитания. Она поможет тебе вырастить неизбалованного ребенка и легче преодолеть сложности, которые встретятся на твоем родительском пути.

Как две капли воды: ТОП-15 стильных образов мам с дочками

Источник: ivona
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