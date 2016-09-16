ТОП-11 привычек, которые мешают нормальному общению (ВИДЕО)

Читай об 11 невербальных привычках, которые мешают общению.





Навыки общения: что нужно знать:





Во время общения с человеком мы обращаем внимание не только на то, что он говорит, но и на жесты, которые сопутствуют его рассказу. И чаще именно они помогают нам составить мнение о человеке, и оно далеко не всегда приятное.





Какие же жесты мешают нормальному общению?





1. Ерзанье





В своей книге под названием Власть мимики и жестов. Как преуспеть в делах и в жизни эксперт по языку тела Тоня Рейман говорит, что ерзанье выдает волнение и неуверенность. Это совсем не те качества, которые хочется продемонстрировать собеседнику, особенно, если нужно произвести хорошее впечатление.





2. Прикосновения к волосам









Если ты постоянно прикасаешься к волосам во время разговора, ты не только портишь свою прическу, но отвлекаешь собеседника от главной темы – ему сложно сконцентрироваться, если ты постоянно накручиваешь на палец прядь волос.





3. Скрещивание рук





Многие это делают просто потому, что им некуда деть руки. При этом собеседнику может казаться, что ты не выказываешь ему доверия, пытаешься от него закрыться. Не стоит прятать ладошки: когда собеседник не видит твоих рук он может подумать, что ты что-то скрываешь. Старайся держать ладони на виду.





4. Активная жестикуляция





Жестикуляция – эффективный способ завладеть вниманием слушателя, но тут важно не перегибать палку и избегать жестов, которые могут сбить с толку собеседника.





5. Шарканье ногами





Походка тоже многое говорит о человеке, и если ты идешь на встречу, еле передвигая при этом ногами, то это ничего хорошего о тебе не скажет.





6. Улыбка





Улыбка очень располагает при общении, и если ты игнорируешь этот милый жест и постоянно слушаешь с серьезным выражением лица, то тебя могут посчитать занудой.





7. Рассеянность





Когда собеседник замечает, что ты явно занята своими мыслями (телефоном, рассматриванием другого человека, едой) и не слушаешь то, что тебе говорят, это может выглядеть как проявление неуважения с твоей стороны. Не будь рассеянной и старайся слушать внимательно даже тогда, когда у тебя много дел и сложно сконцентрироваться на том, что тебе рассказывают. В противном случае можно сослаться на занятость и перенести встречу на время, когда тебя ничего не будет отвлекать.





8. Сутулость





Сутулость придает тебе неуверенный вид, старайся держать спину прямо.





9. Зрительный контакт





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Со зрительным контактом тоже нужно быть осторожной: слишком пристальный взгляд может заставить собеседника почувствовать неловкость, а полное отсутствие зрительного контакта свидетельствует о том, что у тебя нет интереса к беседе.





10. Неподвижность





Мы уже сказали выше о том, что ерзать на стуле не надо, но и в крайности впадать тоже не стоит. Если ты будешь сидеть неподвижно, это послужит для собеседника сигналом того, что ты не заинтересована во мнении говорящего.





Как видишь, навыки общения – это целая наука, азы которой нужно знать и стараться их придерживаться.





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