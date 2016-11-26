Психологи объяснили, почему важно уметь быть благодарными

Психологи заявили, чувство благодарности помогает нейтрализовать негативные эмоции. Об этом сообщает The Huffington Post , ссылаясь на мнение профессора психологии Калифорнийского университета Роберта Эммонса.





"Благодарность уменьшает весь уровень стресса, сильный и несильный", - сказал специалист.





Он считает, что люди, которые часто благодарят других, активнее занимаются спортом, у них ниже уровень холестерина и лучше сон.





Психолог советует ежедневно вечером ставить себе три вопроса:





1. Если я по собственной воле выбираю практиковать благодарность, улучшится ли качество моей жизни?





2. Повысится ли мое самоуважение?





3. Чувствую ли я себя менее несчастным?







