Психологи объяснили, почему важно уметь быть благодарными

Психологи заявили, чувство благодарности помогает нейтрализовать негативные эмоции. Об этом сообщает The Huffington Post , ссылаясь на мнение профессора психологии Калифорнийского университета Роберта Эммонса.
"Благодарность уменьшает весь уровень стресса, сильный и несильный", - сказал специалист.
Он считает, что люди, которые часто благодарят других, активнее занимаются спортом, у них ниже уровень холестерина и лучше сон.
Психолог советует ежедневно вечером ставить себе три вопроса:
1. Если я по собственной воле выбираю практиковать благодарность, улучшится ли качество моей жизни?
2. Повысится ли мое самоуважение?
3. Чувствую ли я себя менее несчастным?