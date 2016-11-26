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Леди
Отношения
26 ноября 16, 19:06
Психологи объяснили, почему важно уметь быть благодарными
Благодарность
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Благодарность уменьшает весь уровень стресса, сказал профессор психологии Калифорнийского университета
Психологи заявили, чувство благодарности помогает нейтрализовать негативные эмоции. Об этом сообщает The Huffington Post , ссылаясь на мнение профессора психологии Калифорнийского университета Роберта Эммонса.

"Благодарность уменьшает весь уровень стресса, сильный и несильный", - сказал специалист.

Он считает, что люди, которые часто благодарят других, активнее занимаются спортом, у них ниже уровень холестерина и лучше сон.

Психолог советует ежедневно вечером  ставить себе три вопроса:

1. Если я по собственной воле выбираю практиковать благодарность, улучшится ли качество моей жизни?

2. Повысится ли мое самоуважение?

3. Чувствую ли я себя менее несчастным?


Источник: liga.net
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