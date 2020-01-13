10 лучших способов гадания на Старый Новый год

Старый Новый год – особая, мистическая пора. Считается, именно в ночь с 13 на 14 января наступает лучшее время для гаданий. Старт для знаменитых святочных гаданий дал праздник Рождества, но гадать можно вплоть до 19 января – Крещения, пишут Нескучные новости

По народным поверьям, в ночь с 13 на 14 января снимаются все запреты, таинственные силы устремляются на Землю. Одни – для того чтобы вредить людям, другие – чтобы помогать. В старые времена девушки, собираясь погадать, настраивались на серьезный лад. Они мысленно отгораживались от реального мира и обращались к сверхъестественным силам.

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Мы постарались собрать наиболее интересные и надежные рождественские гадания, которые, как мы надеемся, помогут вам приоткрыть тайны будущего.

Когда можно гадать?

Лучшее время для гаданий, как мы уже успели сообщить – отрезок между 8 января и 18 января. В данное время гадают, узнавая своего суженого (имя, цвет волос, характер, сословие), скорую или отдаленную свадьбу, количество детей, успешный или безуспешный брак.

Особенным признан Васильев вечер, когда результат оказывается высокоточным, даже вещим. Это – 13 января.

Не менее успешно в гадании и 18 января – Крещенский сочельник.

Подготовка к гаданиям

– Нужно настроиться на серьезный лад;

– распустить волосы;

– развязать все узлы, какие есть на одежде (пояса, ремни, декоративные элементы);

– снять браслеты и кольца;

– мысленно отгородиться от реального мира;

– точно сформулировать вопрос.

Лучшие гадания

1. Гадание на будущее с чашками

Для гадания потребуется несколько чашек соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на будущее следующие: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

2. Гадание на будущее со свечами

Вам потребуются миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве равном числу гадающих, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.

Девушке, у которой свеча сгорит первой, первой из гадающих выйдет замуж. Соответственно, та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.

3. Гадания на бумаге

Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Положите скомканный лист на дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте блюдце, пока на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о ближайшем будущем.

4. Гадания на воске

Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем.

5. Гадание ДА-НЕТ

Над банкой, с какой-либо крупой или зерном, держат левую руку ладонью вниз. Сосредоточившись, нужно задать интересующий вас вопрос. После этого возьмите из банки горсть крупы и высыпьте ее на стол, после чего пересчитайте количество зерен. Если число зерен четное, это означает положительный ответ — ДА, нечетное число, означает отрицательный ответ — НЕТ.

6. Гадание на количество и пол будущих детей

В рождественский вечер в рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить ее на мороз. Перед отходом ко сну рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.

7. Гадание по книге

Наугад брали какую-либо книгу и задавали вопрос. После этого называли номер страницы и номер строки на ней — то, что было в этом месте написано в книге, и служило ответом.

8. Гадание на бубновом короле

Потребуется соответствующая карта, которую нужно спрятать под подушку и загадать на мужчину, которого хотите видеть своим мужем. Затем лечь спать. Что приснится предстоящей ночью, то и окажется вашим будущим. В эту ночь все сны вещие.

9. Гадание с цепочкой

Когда все уснут, необходимо взять золотую цепь, потереть меж ладоней, подержать в правой руке, потрясти и бросить на стол.

Образовался круг – ожидаются замкнутые неприятности; полоса – везение; узел – трудности и болезни; треугольник – любовные успехи; бант – свадьба; змея – предательство; сердце – любовь.

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10. Гадание с зеркальцем

Считается самым мистическим. Нужно в абсолютной темноте сесть напротив зеркала со свечой в самый разгар полночи. Важное условие – больше никого не должно быть в комнате. Необходимо внимательно смотреть в отражающую поверхность. Где-то через 5 минут она потускнеет. Тогда за стеклом отразится суженый, а точнее – принявший его обличье дьявол. Девушка должна начать чурать, чтобы он исчез, произнося: Чур меня! В противном случае нечисть материализуется.

Что бы вам не выпало в гадании, помните – хорошее сбудется, а в плохое не верьте. Главное – будьте уверенны в своем счастье.

Источник: neskuchno-news

