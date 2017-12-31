Год Собаки: гороскоп для всех знаков зодиака

ОВЕН (21.03 - 20.04)

В новом году Овнам нужно перестроить свой стиль ведения дел и общения. Это необходимо для того, чтобы подружиться с новой хозяйкой года, и тогда, уже с середины февраля, все начнет складываться легко и удачно.

В первую очередь наступят положительные изменения в денежных делах и рабочих отношениях. Многие Овны выбьются на руководящие должности или получат повышение. Очень вероятны командировки либо даже переход на другую работу. Финансовое положение укрепится, и Овнам можно будет позволить себе то, о чем они давно мечтали.

Улучшится и состояние дел сердечных — одинокие Овны найдут свою половинку, а семейные пары могут обзавестись детьми. Что касается здоровья, то у неугомонных Овнов есть угроза инсульта. Но при здоровом образе жизни и положительном настрое здоровье в этом году, скорее всего, укрепится.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

Год Желтой Собаки принесет Тельцам ощущение спокойствия и уверенности. Все усилия будут давать свои плоды: и материальные, и нематериальные. При этом возникнут хорошие условия для того, чтобы развивать и расширять свои таланты. Тельцам может даже захотеться погрузиться в работу и карьеру с головой.

Это приведет к очень хорошим успехам в работе и финансах, но может нанести удар по личной жизни и самочувствию. Поэтому для Тельца очень важно правильно распределять свои силы. Надо выделять достаточно времени для семьи, друзей и в первую очередь своей половинки, иначе Телец рискует потерять свою пару.

Эффективными будут усилия, направленные на улучшение жилищных условий, приобретение загородного дома или дачи, покупку автомобиля. Что касается здоровья, то оно в этом году обещает быть на высоте.





БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Добродушная и оптимистично настроенная Желтая Собака симпатизирует Близнецам, поэтому они могут рассчитывать на удачный год во всех отношениях, включая здоровье. Особенно благоприятным он обещает быть в феврале и марте. Но для того чтобы закрепить успех, Близнецам надо продолжать трудиться не покладая рук.

Их ожидают перспективные предложения и увеличение заработка, а для того чтобы сберечь и правильно вложить заработанное, надо помнить о том, что «денежка любит счет». В семейной и личной жизни у Близнецов будет наблюдаться заметное оживление.

Заманчивые знакомства и пикантные ситуации будут поджидать их буквально каждый день. Дабы не попасть в неловкую ситуацию, нужно четко определить для себя границы дозволенного. Ну а для одиноких Близнецов этот год подарит ряд возможностей для обретения подходящей себе пары.









РАК (22.06 - 22.07)

Ракам в новом году можно спокойно заняться теми делами и темами, к которым лежит их душа. Год Желтой Собаки может стать одним из самых радостных, счастливых и плодотворных периодов в их судьбе по всем направлениям жизни. Для того чтобы достичь особенных успехов в делах финансовых, Ракам не надо лезть из кожи вон, достаточно просто четко сформулировать свои цели и задачи и уверенно следовать этим ориентирам.

А события в семейной и личной жизни у Раков напрямую зависят от их оптимизма и хорошего настроения. Чтобы сохранить то положительное, что уже есть, и улучшить свою личную жизнь, Ракам нужно больше думать не только о себе, но и о других людях.

Что касается здоровья, то особое внимание Ракам надо обратить на состояние нервной системы, а для этого больше быть на свежем воздухе, высыпаться, правильно питаться и воспитывать в себе хорошие привычки.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)

Для Львов год Желтой Собаки обещает быть годом побед и даже триумфа. Любые планы осуществимы, все пути открыты для стремительного старта, и, как поется в песне, «невозможное — возможно».

Финансовые и материальные успехи Львов начнутся уже в феврале и при мудро продуманном распределении усилий будут продолжаться весь год. Занимаясь работой, делами и бизнесом, Львам надо не забывать уделять внимание семье и родным. Хозяйка года приготовила для Львов прекрасные возможности для того, чтобы активно и много путешествовать — и отдыхая, и зарабатывая деньги.

При желании, представители этого знака могут даже совершить кругосветное путешествие. В этих разъездах тоже надо помнить о своей половинке и детях. А для того чтобы на всю эту активность хватило здоровья, Львам надо беречь свое сердце, избегать пьяных компаний и деструктивных людей с их опасными предложениями.





ДЕВА (24.08 - 23.09)

Девы в 2018 году удивят свое окружение и даже самих себя. Желтая Собака откроет в них новые способности и таланты, и Девам только останется правильно применить в своей жизни появившиеся возможности. Главное для них в этом году, особенно ближе к лету и осенью, полагаться не только на свое мнение, но и внимать советам своих близких, особенно прислушиваться к мнению своей половинки.

Этот год может круто изменить жизнь Дев и в плане работы, и финансов, и личных отношений. Если они не будут проявлять упрямство и гордыню, то это будут ощутимые изменения к лучшему. Но в случае если Девы заартачатся, они могут сами все испортить.

То же самое касается и здоровья: Девам нужно регулярно давать себе физические нагрузки, гулять на свежем воздухе и не полуночничать. Проявляя любовь к себе и тому, что их окружает, Девы сделают для себя этот год счастливым и богатым.





ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Для Весов наступило благодатное время, когда во весь голос могут заявить миру о своих истинных желаниях и намерениях. Желтая Собака поможет им воплотить в жизнь самые смелые мечты и планы. Но при этом Весам нужно не просто мечтать, им надо действовать. Деньги и материальные блага поспешат в жизнь Весов при условии, что они составят четкие планы и будут им следовать. Успех, признание и даже слава ожидают тех Весов, чьи профессии связаны с творчеством, но и им надо проявлять настойчивость и трудолюбие. В личной жизни Весов тоже вероятны большие перемены. Не надо их бояться — как говорится, «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Надо настраивать себя на лучшее. Здоровье Весов напрямую зависит от их смелости и решительности: надо проблемы превращать в задачи и решать их.





СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Благоприятные и счастливые стечения обстоятельств для Скорпионов начнутся уже в середине февраля — начале марта. Чтобы не проворонить свое счастье, Скорпионам надо безотлагательно браться за дела. Им может помешать плохое самочувствие и всякие простудные заболевания. Но надо помнить, что «все болезни в голове», и для того чтобы войти в удачную колею этого года, надо вслух говорить о том, что беспокоит, и предлагать свои методы ведения дел. Эта же тактика будет успешной и в личной жизни: Скорпионам надо спокойно и доброжелательно общаться со всеми своими домочадцами.

В особенности такое общение важно для младшего поколения. Успешное продвижение финансовых дел может соблазнить Скорпионов на риск. Этого делать нельзя ни в коем случае, и этот же принцип касается здоровья. Никакого экстрима и адреналина в этом году допускать в своей жизни не надо.





СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В период «правления» Желтой Собаки Стрельцам нужно все проблемы улаживать за столом переговоров — вероятность договориться и все спорные вопросы решить полюбовно в этом году очень велика. Это касается и рабочих моментов, и личной жизни, которая обещает быть яркой и насыщенной, особенно в летний период.

В денежных делах Стрельцы в этом году будут достигать всего легко и играючи — удача сама идет в руки. Очень вероятны продвижение по карьерной лестнице, расширение бизнеса, выгодные продажи и покупки. Для того чтобы быть еще успешнее, Стрельцам надо сдерживать свой горячий нрав и прислушиваться к распоряжениям начальства, мнениям партнеров и советам своих близких.

Что касается самочувствия и здоровья, то тут все просто: если Стрельцы откажутся от вредных привычек, будут больше отдыхать в спокойной обстановке и вовремя принимать профилактические меры, то со здоровьем все будет хорошо.





КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Козероги быстро найдут общий язык с новой хозяйкой года, поэтому представители этого знака будут иметь фору. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, Козерогам нужно весь год проявлять подвижность и расторопность, которые им не очень свойственны. Но покровительство Желтой Собаки придаст им дополнительный импульс, и это положительно скажется, в первую очередь, на материальном положении.

Очень вероятны для Козерогов такие события, как новоселье и изменение семейного статуса. Будут и другие успехи, которые повлияют на повышении статуса среди своего окружения, а некоторым Козерогам принесут еще и дополнительное признание и славу.

В личных отношениях Козероги смогут достигнуть стабильности, которая так необходима им для того, чтобы ощущать себя счастливыми. Особое внимание Козерогам нужно уделить своему здоровью и настроению — все будет просто отлично, если верить в себя и свою удачу.





ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)

Водолеям Желтая Собака глубоко симпатизирует и готова помогать им весь период своего «правления». Учитывая то, что многие Водолеи будут праздновать свой день рождения как раз во время ее «восхождения на престол», содействие новой хозяйки года они почувствуют сразу же — в середине февраля.

Особо удачными периодами для них станет лето и поздняя осень. Энергичный и подвижный нрав Водолеев очень поможет им в достижении тех вершин, которые они сами себе наметят. На самом деле представители этого знака могут получить в этом году абсолютно все, что они только пожелают. Это касается и личной жизни, особенно повезет тем Водолеям, которые пока находятся в холостом положении.

Позитивных перемен в домашнем и семейном кругу стоит ожидать и сложившимся парам. Что касается здоровья, то Водолеям можно смело рассчитывать на то, что они весь год будут пребывать в добром здравии.

РЫБЫ (21.02 - 20.03)

Рыбам пристальное внимание в этом году следует обратить на налаживание гармоничной ситуации в личной и семейной жизни. Всем известно, что «собака — друг человека», и хозяйка года поможет всем тем, кто хочет улучшить свои отношения.

Супруги станут относиться романтичнее и нежнее друг к другу, в семейные гнездышки вернутся тепло и уют, сблизятся между собой дети и родители. А те Рыбы, которые еще не нашли свою судьбу, благодаря стараниям Желтой Собаки смогут это сделать. Появится реальный шанс и у тех, кто находится в ссоре или на грани разрыва, — надо просто захотеть стать счастливыми.

В финансовой сфере, особенно в самом начале года, Рыбам надо помнить о том, что «под лежачий камень вода не течет». Желтая Собака обязательно поможет тем, кто проявляет инициативность, настойчивость и верность своему делу. А в том, что касается здоровья, все будет хорошо, если перестать нервничать, вовремя посещать стоматолога и высыпаться.

Источник: vesti-ukr.com

