Восточный гороскоп на 2018 год: Чего ждать от Желтой Собаки

После весьма активных последних лет в предстоящем году многие страсти уйдут на второй план: на первое место выйдут практичность и реализм. Этот год придаст целенаправленность всем намерениям и вдохновит на поступки, и ничто не мешает знакам идти по прямому пути.

Влияние Собаки благотворно отразится на семейной жизни, патриотизме и преданности идеалам, которые нужно отстаивать. В то же время это год необычных перемен. Наши взгляды станут более идеалистичными. Подходящий период для обращения к подлинным ценностям. Год, управляемый Собакой, характеризуется добрыми делами и восстановлением справедливости. В эти месяцы самые слабые и обездоленные почувствуют себя более защищенными.

Астропрогноз подготовил Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы. Восточный 12-летний календарь и прогнозы по нему применимы к тем людям, для кого на первом месте стоят вопросы соцреализации, поиска своего места и внешнего самоутверждения в обществе.

Мышь (Крыса)

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Год Собаки для Крыс считается не самым приятным. Неожиданно на их головы может свалиться масса неурядиц. Они будут получать тревожные вести, вероятны экстремальные ситуации в дороге.

Далеко не все может получаться, так что имеет смысл несколько отдохнуть и спланировать более отдаленное будущее, пока только заранее подготовить почву для будущих успехов.

Вы будете слишком напряжены в этом году. Нужно научиться расслабляться, причем здоровыми способами. А все проблемы и препятствия следует встречать спокойно: будьте рассудительней. Если воспринимать вещи философски и не раздувать проблемы, то год окажется не так уж и плох, как думалось поначалу. Обретете покой только в случае, если будете заниматься исключительно своей персоной и не распылять силы на других.

Не рекомендуется обольщаться любовными страстями.

Бык (Вол)

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Проблемы этого года покажутся очень серьезными на первый взгляд. Но при детальном рассмотрении он окажется вполне даже благоприятным, потому что ожидаемые неприятности пройдут стороной и путь расчистится от препятствий.

Конечно, беспокойная натура Быка все равно не будет полностью довольна. По своей сути вы реалисты и редко живете лишь радостными надеждами будущего. Но не преувеличивайте проблемы, чтобы не ухудшить личные отношения. Лучше найти и укрепить общие точки соприкосновения с любимыми, чтобы усилить союз. А одинокие Быки могут встретить свою вторую половину.

Этот год связан с командировками, а также непрошеными гостями: нужно позаботиться о безопасности своего жилища.

Тигр

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Предпосылки этого года очень даже хороши, судьба бережет вас от больших бед. Чтобы преуспеть, нужно хорошенько поработать и быть полными рвения, всегда иметь полную готовность действовать. Иногда будете чувствовать себя переутомленными и даже одинокими, потому что долго тянули бремя больших обязанностей. Но все-таки будет сопутствовать счастье. В делах многое прояснится, будет понимание своих целей и места в обществе, к которому вы стремитесь. Можно обратиться за помощью к влиятельным лицам, которые откроют многие двери. И благодаря их помощи успеете осуществить свои планы. Но помните, что ничто не будет даваться даром. Успех будет тогда, когда будете полностью готовы на любые авантюры и большие дела. И то, что дарит судьба в этом году, будет дано авансом, в итоге придется хорошо все отрабатывать. И нужно также уделить внимание семье. Удача сопутствует в путешествиях, особенно дальних.

Кролик (Кот)

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Вам предстоит вполне приятный год, который не принесет особых перемен, но потребует определенной осторожности. Будут доходы, на которые рассчитываете, а также постепенно уладятся старые проблемы.

Больше внимания надо уделять своей работе, там позиции наиболее уязвимы. Могут проявиться препятствия со стороны коллег. Чтобы проекты не оказались на грани срыва, принимайте меры заблаговременно. Но это не так страшно, потому что многое зависит лично от вас. Реализация собственных идей обещает быть успешной. Однако не спешите делиться ими с окружающими, так как кто-то может попытаться их присвоить и обойти вас в делах. И не стоит расстраиваться, услышав критику со стороны начальства. После бури будет затишье. Также найдется время для отдыха и ждет благополучие в семье. Можно сказать, что удача улыбнется почти во всех жизненных сферах. Здоровье также не должно подводить.

Дракон

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Для Дракона год считается трудным: возникают неожиданные препятствия в продвижении, способные изменить привычный ход событий. Лучше не строить долговременные планы: в последний момент они могут сорваться. Расслабиться тоже не получится, потому что весьма вероятен риск столкновений с врагами и конкурентами. Ситуация даже может дойти до открытого конфликта. Напряжение способно ослабнуть, если сменить место жительства или прибегнуть к посредничеству коллег, на которых можно положиться. В первой половине года возможны некоторые финансовые затруднения и даже откровенная нехватка денег. Но во второй половине года можно ждать поступлений из самых разных источников. Неплохо обещают складываться и личные отношения, повезет в любви, не исключена судьбоносная встреча.

Змея

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Змеям в год Собаки обещаны чудесные шансы, особенно если встречать опасности лицом к лицу. Они будут уверены в своих делах и чувствах. Это подходящий период для внедрения новых идей. Можно мечтать о многом, для этого есть весь потенциал, только следует опасаться мелких краж и обманов. При крупных покупках необходимо трезво оценивать свои финансовые возможности.

Не исключены небольшие проблемы со здоровьем. Но их можно заранее предупредить проведением профилактических мер.

Если представится возможность путешествовать, поездка будет незабываемой. Это хороший год для насыщенной общественной жизни и приема гостей.

Остерегайтесь стать слишком ленивыми — важно не переставать действовать с прежней силой и страстью. Необходимо выйти из зоны комфорта и заложить фундамент для будущих свершений. Многое получится именно к концу года.

Лошадь

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Наступает прекрасный год для успехов в различных сферах деятельности: в посредничестве, коммерции, работе с информацией, учебе. Лошади успешно сдадут все экзамены этого года — и в прямом смысле, и в переносном. Или получат работу, к которой долго стремились. Великолепный год для перемены рода занятий или начала жизни с чистого листа. Но ничего не дается просто так, поэтому придется как следует поработать, соизмеряя затрачиваемые усилия с ожидаемым результатом. Также не нужно быть слишком эгоистичными и заботиться только о себе, стоит подумать и о других: только в этом случае вас заметят важные люди. А вот в семье не исключено расставание с близким человеком или просто ситуации на грани этого. Могут быть судебные процессы, юридические разбирательства. Зато проблем со здоровьем не будет.

Коза

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ожидается непростой год: необходимо справляться с неблагоприятными обстоятельствами, тяготящими обязанностями, любовными тревогами. Можете даже ощущать себя покинутыми, потому что окружающие не могут уделить вам надлежащего внимания. Займитесь полезными делами, воздержавшись от финансовых махинаций и необдуманных трат. Необходимо твердо стоять ногами на земле. Те перемены, что предстоят, вряд ли понравятся, но их необходимо просто принять. Много внимания придется уделить семье, она может доставить немало головной боли.

Обезьяна

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Многие проекты года имеют риск оказаться нереализованными, так как некоторые люди не склонны выполнять ранее обещанное. Но вы должны оказаться умнее, не особо рассчитывать на других и всегда иметь запасной план действий.

Это поможет пережить период финансовых трудностей, а также избежать потерь в капиталовложениях. Нельзя давать деньги в долг, чтобы не потерять их. Хороший момент, чтобы задуматься о своей жизни, отделить зерна от плевел и определить, кто из окружающих людей действительно вас любит и поддерживает. Время покажет, кто есть кто, и определит истинных друзей, которые помогут разобраться в том, где и когда были допущены промашки.

В личных отношениях также нарастает напряжение. Год Собаки напоминает о важности организованности и упорства, которые помогут сгладить негатив.

Петух

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Это в целом интересный и хороший год. Вам предстоит активная светская жизнь и много поездок. Ждут средние по размеру прибыли, но и потери будут минимальными. Отнеситесь к своим деньгам с умом, воздержитесь от соблазна покупать ненужные вещи.

Планы реализуются с легкостью, а вот личная жизнь омрачена тайными терзаниями. Это может повлиять на психику и отразиться на физическом здоровье.

Несмотря на эмоциональные перепады, в целом отношения и семейная жизнь остаются стабильными. Если ссоры и будут, то они непременно завершатся примирением.

Потянув за нужные ниточки, вы сможете повысить статус. В общем, все обещает складываться удачно. Только эмоциональные бури могут несколько омрачить картину жизни.

Собака

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Ваш собственный год окажется довольно спокойным. Здоровье не будет беспокоить, тревоги не омрачат настроения.

В этот период приобретаете новые знания, связи и возможности. Займитесь учебой, ведь никогда не поздно научиться чему-то новому для себя. Время совершенствоваться, развиваться, заниматься любимым делом, размышлять о жизненном пути, которого следует придерживаться.

Наверняка будут хорошие достижения на службе. Год не несет сверхприбылей, но успех выше среднего вполне ожидаем. Ведь вы хоть и не верите в чудеса, зато каждое усилие оправдывает себя. Постарайтесь быть более смелыми и решительными, ведь звезды вам сейчас будут покровительствовать в полной мере.

В конце года вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы и внутреннюю гармонию.

Свинья (Кабан)

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Сейчас не время для того, чтобы разбрасываться ресурсами и силами, это не время фейерверков и, пожалуй, не стоит возлагать на этот год слишком уж много надежд, чтобы не разочароваться.

Чтобы избежать ошибок, вначале нужно трезво оценить свои проекты и определить, насколько они осуществимы. Также можно попросить совета у более опытных людей.

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Год напряженный, но вы не побоитесь трудностей. Пусть не так легко, как в другие времена, но достижения все же возможны. Внимательнее прислушивайтесь к критике и не доверяйте льстецам. Успех ожидает только тех представителей знака, которые сумеют обуздать свою эмоциональность.

Финансовое положение обещает быть вполне устойчивым, если опять-таки не растратите деньги на пустяки.

Источник: segodnya.ua

