Секреты успешного собеседования при приеме на работу

Каждый человек сталкивается с необходимостью пройти собеседование, чтобы получить работу. Время от получения приглашения до непосредственной встречи можно провести в деструктивном стрессе, а можно заняться подготовкой к предстоящей встрече. Статья будет интересна тем, кто приветствует ответственное отношение ко всем жизненным ситуациям и встречает их как очередную ступень на этапе всестороннего развития.





Сбор информации





Отправляя резюме на приглянувшуюся вакансию и даже пройдя первичное телефонное интервью и получив приглашение на личное собеседование, мало кто из кандидатов владеет полной информацией:





· о компании;

· о вакансии;

· о том, с кем будет встреча (непосредственный руководитель / руководитель рекрутингового отдела / рекрутер);

· о предполагаемом формате собеседования (групповое интервью / индивидуальная встреча; блиц-опрос или самопрезентация);

· об установленном для собеседования дресс-коде.





Для успешного прохождения собеседования соискателю необходимо добыть ответы на перечисленные вопросы.





План проведения встречи





Активный соискатель, который стремится занять вакантное место, обязательно составит письменный план встречи, перечислит вопросы, ответы на которые ему помогут определиться с работным предложением. Во время собеседования соискателю рекомендуется даже подглядывать в план собеседования. Это вызовет позитивное отношение к кандидату как к ответственному и последовательному человеку.В плане должны быть указаны предполагаемые вопросы представителя работодателя и возможные ответы кандидата на них. Этот прием поможет выработать правдивый со стороны кандидата и ожидаемый со стороны работодателя вариант ответа. Таким образом, уверенность в себе не покинет соискателя во время встречи, и даже самые каверзные вопросы рекрутера не застанут его врасплох.









Час икс





На собеседование стоит прийти на 10-15 минут раньше оговоренного времени. Если непредвиденные обстоятельства застали кандидата на пути к собеседованию, то необходимо изыскать возможность и сообщить о своем возможном опоздании, обязательно указав его причину.





Входя в офис, кандидат должен поздороваться с представителями службы охраны и попросить их проинформировать сотрудника компании о своем приходе.





Входя в кабинет, надо поздороваться со всеми присутствующими. Если же в помещении находится только тот, с кем договорились о встрече, то к нему необходимо обратиться по имени или имени-отчеству (так, как он представился в телефонном разговоре). Перед началом собеседования следует отключить мобильный телефон. На предложенный стул следует сесть всем телом (опытные рекрутеры могут охарактеризовать человека даже по тому, как он садится на стул), держа спину ровно, не закидывая ногу на ногу.





Легкая открытая улыбка, естественность речи, уместный юмор помогут расположить к себе представителя работодателя и сформировать положительное мнение о себе.









Не следует на предложение рассказать о себе резко отвечать, что в резюме представлена полная информация. Лучше кратко напомнить о себе в свете соответствия на рассматриваемую вакансию и плавно перейти к ответам на вопросы рекрутера. Такая тактика позволит победить в борьбе за вакансию.



