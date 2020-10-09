Наладить контакт: 11 фраз, которые нравится слышать людям

Большую часть жизни мы стремимся произвести впечатление на окружающих — достигаем "небывалых" высот, преодолеваем "невероятные" препятствия", покупаем все "самое лучшее"… И забываем, что есть более простой способ расположить к себе людей — обычные слова. Чем больше мы говорим слов, которые заставляют людей улыбаться, тем более расположенными к нам они становятся.





Фразы, которые мы приводим ниже, предназначены не для того, чтобы находить себе пару. Речь идет об обычном человеческом общении, приятном для обеих сторон.





Я думал о тебе





В разговоре с коллегой вы обронили фразу о том, что вам сложно справиться с тревогой по поводу презентации нового проекта руководству. А за день до презентации получаете от коллеги сообщение: "Я думал о тебе и надеюсь, что у тебя все хорошо". Одно это сообщение уже говорит о том, что общение с этим человеком может перерасти в добрую дружбу.





Конечно, этот пример может быть слишком прямолинейный, но если вы думаете о ком-то, дайте знать этому человеку. "Я думал о тебе, и понял, что мы очень давно не общались", "Я так рада, что ты позвонила. Я думала о тебе буквально вчера" и т.д.





Ты прекрасно выглядишь





Еще раз — эта фраза не для того, чтобы привлечь внимание потенциального партнера. "Ты прекрасно выглядишь" может означать то, что у человека искрятся глаза, он излучает радость, у него прекрасное настроение, он уверен в себе и т.п.





Причем эта фраза может относиться как к женщинам, так и к мужчинам — хорошие комплименты приятно слышать всем.





Что ты думаешь по этому поводу?





"Мне интересно узнать о твоем опыте работы с В.", "Расскажи мне больше о А", "Я хотела бы узнать твое мнение о С", "Мне очень нужен твой совет по поводу М". Большинство людей любят делиться своим опытом. Они любят рассказывать об извлеченных уроках. Им нравится знать, что их мнение уважают, а точку зрения ценят. Поэтому, разговаривая с кем-то на тему, которая явно важна для этого человека, попросите его поделиться своими мыслями. Это гарантированный способ получить расположение людей. Кроме того, обмен мнениями, идеями, чувствами является основой для развития отношений.





Мне нравится твой взгляд на мир





Пожалуй, каждому человеку нравится, когда ему говорят, что он интересен. "Каждый раз, когда мы с тобой общаемся, я узнаю что-то новое", "Это интересно. Я никогда раньше не думала об этом с такой точки зрения". Эти фразы придают чувство полета. Попробуйте сами. В следующий раз, когда кто-то расскажет вам что-то интересное, скажите этому человеку, что он по-настоящему интересная личность.





В последний раз, когда мы общались, ты говорил о…





Вы общаетесь со знакомыми первый раз за продолжительное время и он говорит: "Когда мы общались прошлый раз, ты рассказывал мне об А. Как дела?" Благодаря этой фразе, вы почувствуете, что человек действительно о вас заботиться. Чтобы внимательно слушать собеседника, не нужно учиться этому много лет. Просто включайтесь в общение и периодически узнавайте как дела с кем-то или чем-то, о чем шла речь во время предыдущих разговоров. Самый лучший комплимент, который вы можете сделать кому-то, — это показать, что вы слушаете человека.





Я последовал твоему совету





Иногда в беседах со знакомыми, коллегами, друзьями мы обсуждаем какие-то темы и высказываем свое мнение о том, как бы поступили в такой ситуации. Если вы воспользовались советом, сообщите об этом человеку, которым вам его дал. Не поверите, но ваша фраза: "Я воспользовалась твоим советом и у меня все получилось отлично", может улучшить настроение человеку на целый день.





Людям очень нравится, когда им говорят, что они были полезны и их слова оказали положительное влияние на чью-то жизнь.





Я скучаю по тебе





Взрослея, мы отдаляемся от друзей — переезжаем в разные города, погружаемся в повседневные заботы, практически перестаем общаться. Но дружба на всю жизнь и не подразумевает ежедневных встреч или разговоров. Иногда отправленное раз в месяц сообщение "Я скучаю по тебе. Как ты?", может помочь сохранить отношения на долгие годы.





Я действительно восхищаюсь этим качеством в тебе





У каждого человека есть уникальные качества, не похожие ни на кого другого. Если вы постараетесь находить эти качества в каждом человеке, это поможет укрепить отношения.





"Я восхищаюсь тем, как хорошо ты умеешь находить общий язык с разными людьми", "Я искренне восхищаюсь твоей внутренней силой. Если бы это случилось со мной, я не уверен, что смог бы с этим справиться". Можно также отметить, как человек вырос в том, в чем он развивается: "Здорово! Твой французский стал гораздо лучше. Я искренне восхищаюсь тем, как усердно ты работаешь".





Мне нравится твоя энергия





Вряд ли хотя бы один человек останется равнодушным, если ему сказать: "Когда мы с тобой общаемся, мне становится так хорошо и спокойно". "Мне нравится твоя энергия", "Я восхищаюсь тем, как ты можешь всегда находиться в позитивном настроении", "Мне всегда с тобой интересно". Это может выглядеть банально, но разве не прекрасно вести себя иногда глупо — это одна из лучших вещей, которые можно сделать для развития отношений.





Это напомнило мне о тебе





Часто мы видим, слышим или читаем что-то, что напоминает нам о каком-то человеке или его интересах. Потратив 10 секунд на сообщение типа: "Я прочитала эту статью и подумала, что тебе она тоже может быть интересной" или "Сегодня услышал песню, которая напомнила мне наше лето 2010 года. Решил отправить ее тебе". Такая мелочь напомнит человеку о вас и покажет ему, что ваши отношения все еще ценны.





Спасибо за то, что ты — хороший человек





В мире много хороших людей. Если мы будем говорить друг другу приятные вещи, возможно, их станет еще больше.