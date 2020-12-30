Новый год 2021: денежные приметы

Обычно люди загадывают самые тайные желания на следующий год и хотят провести ночь по всем канонам, чтобы привлечь в свой дом удачу и успех.

Давайте разберемся, какие есть новогодние нродные приметы.





- Перед новогодними праздниками нужно положить под порог монету, чтобы каждый входящий в дом гость делился частицей своего везения. Тогда в дом потянутся финансовые потоки.





- Чтобы разбогатеть в следующем году, в новогоднюю ночь нужно каждого гостя обсыпать зерном. Тем, кто не хочет заниматься уборкой, можно поставить на новогодний стол блюда из крупы: рис, пшено, булгур - это привлечет денежную энергетику.





- Перед наступлением Нового года прогнать нищету и неприятности поможет обычная соль - ею посыпают порог, чтобы никакие беды и не смогли проникнуть в дом.





- Перед наступлением 2021-го года нужно положить в каждый карман по монетке – тогда финансовая удача точно не заставит себя ждать.





- Если под бой курантов спрятать монету в укромном месте и не доставать ее в течение года, то она будет привлекать денежную энергетику.



