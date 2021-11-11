Магическая зеркальная дата в ноябре:как привлечь удачу 11.11

Она будет особенная, так как будет сочетать в себе очень важные цифры – 11.11.2021.
Астрологи считают, что этот день может изменить всю судьбу и стоит быть внимательными к знакам Вселенной.
Зеркальная дата 11 ноября 2021 года содержит в себе сразу пять единиц. Эта цифра символизирует завершение определенного цикла, выход на новый уровень и начало чего-то нового.
Кроме того, если сложить первые четыре цифры, то получится 22. Это значит, что в этой дате содержится еще и четыре двойки. Это число высоких вибраций, которые помогают воплотить свои мечты в реальность.
Что нужно сделать 11 ноября- Найти решение для самых сложных задач и завершить то, что давно пора закончить