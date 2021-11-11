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11 ноября 21, 09:42
Магическая зеркальная дата в ноябре:как привлечь удачу 11.11
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В ноябре украинцев ждет предпоследняя зеркальная дата этого года

Она будет особенная, так как будет сочетать в себе очень важные цифры – 11.11.2021.

Астрологи считают, что этот день может изменить всю судьбу и стоит быть внимательными к знакам Вселенной.

Зеркальная дата 11 ноября 2021 года содержит в себе сразу пять единиц. Эта цифра символизирует завершение определенного цикла, выход на новый уровень и начало чего-то нового.

Кроме того, если сложить первые четыре цифры, то получится 22. Это значит, что в этой дате содержится еще и четыре двойки. Это число высоких вибраций, которые помогают воплотить свои мечты в реальность.

Что нужно сделать 11 ноября

- Найти решение для самых сложных задач и завершить то, что давно пора закончить 

- Помогите тем, кто в этом нуждается – это привлечет деньги 

- Работайте в команде – это поможет найти решение сложной задаче именно сегодня 

- Займитесь спортом и больше двигайтесь 

- Поменяйте прическу, обновите гардероб, переставьте мебель в доме 

- Загадайте желание, когда часы покажут 11:11 и 22:22 

- Напишите себе письмо с четким описанием собственного желания и отправьте это послание на свой адрес. Как только оно снова окажется у вас – ваше желание исполнится.
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