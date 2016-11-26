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Леди
Стиль
26 ноября 16, 22:03
Модные цвета 2017: ТОП-10 по версии Pantone (ФОТО)
Pantone
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Каждый сезон институт цвета Pantone определяет своих фаворитов из палитры.
В 2017 году будут в тренде не один и не два цвета, а целых десять!

На сей раз Pantone радует нас такими необычными цветами, как “капуста кале“ и “синий ляпис“.

Представить эти оттенки без иллюстраций сможет только сотрудник института цвета.

Итак, смотри десятку модных цветов 2017 года по версии Pantone:



1. 13-1404: Бледный кизил

2. 18-0107: Капуста кале

3. 15-0343: Зелень

4. 14-1315: Лесной орех

5. 17-2034: Розовый тысячелистник

6. 17-4123: Ниагара

7. 13-0755: Желтая примула

8. 17-1462: Пламя

9. 19-4045: Синий ляпис

10. 14-4620: Островной рай


Цвет 2017 года по версии Pantone: Бледный кизил fashionisers.com

Бледный кизил

Если выразиться простыми словами, это нейтральный приглушенный розовый. Он будто призван подчеркнуть невинность и чистоту своей хозяйки. Цвет “бледный кизил“ можно увидеть в коллекциях Chanel, Hermes, Christopher Kane, Custo Barcelona и Blumarine.


Цвет 2017 года по версии Pantone: Капуста кале fashionisers.com

Капуста кале

Тема милитари никак не хочет оставлять подиумы. Хоть и кале ассоциируется у нас скорее со здоровым питанием, этот цвет идеально вписывается в армейскую тематику коллекций. Кто только не использовал этот оттенок зеленого! Altuzarra, Bottega Veneta, Mulberry, Salvatore Ferragamo, Вalmain, Sonia Rykiel, Fenty x Puma, Louis Vuitton – список можно продолжать до бесконечности! 


Цвет 2017 года по версии Pantone: Зелень fashionisers.com

Зелень

Дальше в списке модных цветов 2017 года идет “зелень“. Эта освежающая смесь зеленого и желтого идеально подходит для предстоящего весенне-летнего сезона. На этом особенно настаивают дизайнеры брендов Celine, Emilio Pucci, Haider Ackermann и Dsquared2.


Цвет 2017 года по версии Pantone: Лесной орех fashionisers.com

Лесной орех

Какой цвет 2017 признан наиболее вариативным и универсальным? Нейтральный “лесной орех“! Он относится к теплой гамме, которую буквально боготворят Creatures of the Wind, Cushnie et Ochs и Zadig & Voltaire.


Цвет 2017 года по версии Pantone: Розовый тысячелистник fashionisers.com

Розовый тысячелистник


Близкое соседство с фуксией делает этот цвет наиболее ярким и обращающем на себя внимание из всей десятки от Pantone. Кстати, дизайнеры Balenciaga, Zac Posen, Hermès и Topshop Unique поддержали “революцию розового“.


Цвет 2017 года по версии Pantone: Ниагара fashionisers.com

Ниагара

Мягкий и расслабляющий цвет “ниагара“ напоминает нам о моде на деним, которая никогда не идет на спад. Наиболее активно этот цвет 2017 года появился в коллекциях Altuzarra, Carolina Herrera, Emporio Armani, Alberta Ferretti,  Alexander McQueen и Marchesa. 


Цвет 2017 года по версии Pantone: Желтая примула fashionisers.com

Желтая примула

Если главным желтым цветом прошлого сезона была “пряная горчица“, то в этом – бодрящая и солнечная “желтая примула“. Эту тенденцию уже успели поддержать Dries Van Noten, Gucci и Chloé.


Цвет 2017 года по версии Pantone: Пламя fashionisers.com

Пламя

Любительницам ярких красного и оранжевого точно придется по душе этот цвет 2017 года. Страсть, пылкость, сила – вот с чем ассоциируется у нас “пламя“. Наверняка, у дизайнеров Christian Siriano, Oscar de la Renta, Tory Burch, Tadashi Shoji, Givenchy и Mulberry возникали те же мысли.


Цвет 2017 года по версии Pantone: Синий ляпис fashionisers.com

Синий ляпис

Если ты не являешься поклонницей классического синего цвета, у нас есть решение –“синий ляпис“. Наэлектризованный, манящий, светящийся изнутри, этот цвет придется по вкусу всем без исключения. Дизайнеры Salvatore Ferragamo, Max Mara, Mugler и Mary Katrantzou одобрили. 


Цвет 2017 года по версии Pantone: Островной рай fashionisers.com

Островной рай

Еще немного синего не помешает, решили у Monique Lhuillier, Emilio Pucci, Escada, Loewe, Vetements и Barbara Bui. Оттенок морской волны перенесет тебя в тропики за считанные минуты.

Смотри видео об институте цвета Pantone:


Источник: ivona
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