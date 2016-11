Модные цвета 2017: ТОП-10 по версии Pantone (ФОТО)

В 2017 году будут в тренде не один и не два цвета, а целых десять!



На сей раз Pantone радует нас такими необычными цветами, как “капуста кале“ и “синий ляпис“.

Представить эти оттенки без иллюстраций сможет только сотрудник института цвета.



Итак, смотри десятку модных цветов 2017 года по версии Pantone:









1. 13-1404: Бледный кизил





2. 18-0107: Капуста кале





3. 15-0343: Зелень





4. 14-1315: Лесной орех





5. 17-2034: Розовый тысячелистник





6. 17-4123: Ниагара





7. 13-0755: Желтая примула





8. 17-1462: Пламя





9. 19-4045: Синий ляпис





10. 14-4620: Островной рай









Цвет 2017 года по версии Pantone: Бледный кизил fashionisers.com





Бледный кизил





Если выразиться простыми словами, это нейтральный приглушенный розовый. Он будто призван подчеркнуть невинность и чистоту своей хозяйки. Цвет “бледный кизил“ можно увидеть в коллекциях Chanel, Hermes, Christopher Kane, Custo Barcelona и Blumarine.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Капуста кале fashionisers.com





Капуста кале





Тема милитари никак не хочет оставлять подиумы. Хоть и кале ассоциируется у нас скорее со здоровым питанием, этот цвет идеально вписывается в армейскую тематику коллекций. Кто только не использовал этот оттенок зеленого! Altuzarra, Bottega Veneta, Mulberry, Salvatore Ferragamo, Вalmain, Sonia Rykiel, Fenty x Puma, Louis Vuitton – список можно продолжать до бесконечности!









Цвет 2017 года по версии Pantone: Зелень fashionisers.com





Зелень





Дальше в списке модных цветов 2017 года идет “зелень“. Эта освежающая смесь зеленого и желтого идеально подходит для предстоящего весенне-летнего сезона. На этом особенно настаивают дизайнеры брендов Celine, Emilio Pucci, Haider Ackermann и Dsquared2.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Лесной орех fashionisers.com





Лесной орех





Какой цвет 2017 признан наиболее вариативным и универсальным? Нейтральный “лесной орех“! Он относится к теплой гамме, которую буквально боготворят Creatures of the Wind, Cushnie et Ochs и Zadig & Voltaire.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Розовый тысячелистник fashionisers.com





Розовый тысячелистник









Близкое соседство с фуксией делает этот цвет наиболее ярким и обращающем на себя внимание из всей десятки от Pantone. Кстати, дизайнеры Balenciaga, Zac Posen, Hermès и Topshop Unique поддержали “революцию розового“.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Ниагара fashionisers.com





Ниагара





Мягкий и расслабляющий цвет “ниагара“ напоминает нам о моде на деним, которая никогда не идет на спад. Наиболее активно этот цвет 2017 года появился в коллекциях Altuzarra, Carolina Herrera, Emporio Armani, Alberta Ferretti, Alexander McQueen и Marchesa.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Желтая примула fashionisers.com





Желтая примула





Если главным желтым цветом прошлого сезона была “пряная горчица“, то в этом – бодрящая и солнечная “желтая примула“. Эту тенденцию уже успели поддержать Dries Van Noten, Gucci и Chloé.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Пламя fashionisers.com





Пламя





Любительницам ярких красного и оранжевого точно придется по душе этот цвет 2017 года. Страсть, пылкость, сила – вот с чем ассоциируется у нас “пламя“. Наверняка, у дизайнеров Christian Siriano, Oscar de la Renta, Tory Burch, Tadashi Shoji, Givenchy и Mulberry возникали те же мысли.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Синий ляпис fashionisers.com





Синий ляпис





Если ты не являешься поклонницей классического синего цвета, у нас есть решение –“синий ляпис“. Наэлектризованный, манящий, светящийся изнутри, этот цвет придется по вкусу всем без исключения. Дизайнеры Salvatore Ferragamo, Max Mara, Mugler и Mary Katrantzou одобрили.









Цвет 2017 года по версии Pantone: Островной рай fashionisers.com





Островной рай





Еще немного синего не помешает, решили у Monique Lhuillier, Emilio Pucci, Escada, Loewe, Vetements и Barbara Bui. Оттенок морской волны перенесет тебя в тропики за считанные минуты.





Смотри видео об институте цвета Pantone: