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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 20, 11:36
Какой сок полезен при простуде
Соки
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Египетские медики перечислили 6 лучших соков для облегчения симптомов простуды

Множество людей болеют в холодное время года. Зачастую это происходит из-за ослабленного иммунитета и недостатка витаминов. Египетские медики перечислили 6 лучших соков для облегчения симптомов простуды. 

Одним из вариантов является сочетание апельсинового напитка с имбирем. Об этом передает newsyou.info.

Специалисты отмечают, что имбирь является одним из важных компонентов, которые работают для укрепления иммунной системы, и при его добавлении в апельсиновый сок, богатый витамином С, он становится активным борцом с симптомами простудных заболеваний, что служит при этом и профилактической мерой.

Усилить защитные силы организма поможет и смесь из разных фруктовых напитков с белым медом. Считается, что он полезен и для щитовидной железы, пищеварительной системы, благотворно влияя на кожу, зрение и состояние полости рта. В азиатской медицине используется для лечения пневмонии и бронхитов.

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В этом же списке лучших рекомендаций по борьбе с простудой ананасовый сок с добавлением дольки цитрусовых и мяты, что в комплексе обеспечит мощную защиту организма.

Не хуже с поставленной задачей справляется свежевыжатый лимон, в который также можно добавить пряное растение, что даст телу мощную дозу натурального антибиотика, что важно при лечении простудных заболеваний, пояснили медики.

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