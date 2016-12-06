Пять модных уроков, которые нам дали мужчины

На самом деле мы можем многому научиться у мужчин. То, что для нас “о боже, какое платье!“, для них: “на конференцию мне нужен хороший костюм“. На одной чаше весов наше “хочу все“ и их рацио.





Аксессуары, которые “говорят“









Культура ношения часов с приходом эры гаджетов практически сошла на нет. Если на мужчинах увидеть их еще можно, то женщины в большей своей части игнорируют этот прекрасный аксессуар. На самом деле он незаменим, если ты хочешь использовать невербальную коммуникацию и всем своим видом говорить: “Я серьезная, взрослая, деловая женщина“.





Шопинг не глазами, а головой





Мужчины, обычно, более вдумчиво относятся к покупкам. Их не проведешь скидками в 30%, рассказами консультантов о трендах и красочными рекламными кампаниями. Мы же, наоборот, готовы купить понравившееся платья даже имея всего один аргумент, а может даже и ни одного. Покупай качественные, вневременные и нужные вещи.









Белая рубашка обязана "поселиться" в твоем гардеробе harpersbazaar.com





Базовые вещи – это важно





И женский, и мужской гардероб состоят из базовых вещей, вокруг которых с помощью правильных аксессуаров можно выстроить образ, который соответствует случаю и настроению. Между блузкой с блестками и белой рубашки делай ставки в пользу второй – она более универсальна и “долговечна“ (ей точно не страшны капризы дизайнеров и колебания трендов).





Обувь “делает“ образ









О статусе и благосостоянии мужчины говорят его часы и обувь. А на нас это правило почему-то не распространяется. Но доля правды в нем все же есть. Тем, кто любит экономить и покупать три пары лодочек по скромной цене, вместо одной, но качественной, стоит изменить свою политику. Добротная обувь – это лучшая инвестиция, которую только можно придумать. Она переживет любые капризы природы, смены тенденций, года откровенной эксплуатации и другие невзгоды.









Простота и естественность – то, что ценят в женском стиле мужчины harpersbazaar.com





Меньше, значит лучше





Это касается всего без исключения. Мужчины выступают за минимализм и лаконичность, нам же постичь эту науку не так просто. На стороне сильной половины человечества даже великая Коко Шанель, которая говорила: “Когда выбираешь аксессуары, сними то, что надела последним“. Это правило можно применить не только к аксессуарам. Обилие всего и сразу – это признак дурного вкуса или гениальности. Но, так как гении рождаются раз в сто лет... Вывод: будь проще.



