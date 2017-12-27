Салаты на Новый год: Пять рецептов без майонеза

Овощной салат с тунцом
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- пучок салатных листьев
- 2-3 огурца
- 2 помидора
- 3 вареных яйца
- 180 г консервированного тунца кусочками
- оливковое масло
- зернистая горчица
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.
3. Посолить и посыпать перцем. Заправить салат оливковым маслом, смешанным с дижонской горчицей.
Новогодний салат "Капрезе"
Фото: cafedelites.com
Ингредиенты:
Для соуса:
- 1 1/2 стакана (375 мл) бальзамического уксуса
- 3 столовые ложки коричневого сахара
Для салата:
- 600 г помидоров черри
- 300 грамм беби моцареллы
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 3-4 чайные ложки сушеных итальянских трав
- свежие листья базилика, измельченные
- морская соль и молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Смешать уксус и сахар в небольшой кастрюле. Варить, помешивая, на слабом огне в течение 4-5 минут, пока сахар не растворится. Затем увеличить нагрев и довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и дать покипеть в течение 8-10 минут, пока смесь не уварится в три раза.
2. Помидоры черри вымыть обсушить. Выложить их по кругу на большую тарелку или круглое блюдо. Разложить между помидорами шарики моцареллы.
3. Сбрызнуть оливковым маслом и приправить итальянскими травами, солью и перцем. Аккуратно перемешать ложкой и украсить свежим измельченным базиликом.
4. Налить бальзамическую глазурь в соусник и поместить в центр тарелки. На края блюда положите шпажки или зубочистки, чтобы накалывать томаты и сыр.
Салат с курицей и морковью по-корейски
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- 1-2 куриных филе
- 75 мл соевого соуса
- 1 ст.л. меда
- щепотка молотого имбиря
- растительное масло
- 3 свежих огурца
- 1 банка консервированной кукурузы
- 200 г моркови по-корейски
- пучок салатных листьев
- 1 ст.л. кунжута
Рецепт приготовления:
1. Куриное филе нарезать и замариновать в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставить на час. Затем вынуть из маринада и обжарить на растительном масле до готовности. Остудить.
2. Салат замочить на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушить и порвать руками.
3. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кружочками. Кунжут подсушить в духовке или на сухой сковороде.
4. Соединить все ингредиенты в салатнице и полить небольшим количеством оливкового масла.
Кобб салат
Фото: simplyrecipes.com
Ингредиенты:
- большой пучок салатных листьев
- 6 ломтиков бекона
- 2 авокадо
- 1 куриное филе
- 1 помидор
- 2 яйца
- 2 ст.л. измельченного зеленого лука
Для заправки:
- 1/3 стакана красного винного уксуса
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 1-2 ч.л. сахара
- 2/3 стакана оливкового масла
- соль и молотый перец
- 1/2 стакана тертого рокфора
Рецепт приготовления:
1. Бекон поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Остывший бекон измельчить.
2. Все виды листового салата помыть, обсушить и порвать руками, затем смешать в большой миске. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать мякоть небольшими кубиками.
3. Куриное филе отварить, обжарить или запечь в духовке, порезать некрупными кусочками.
4. Помидор помыть, удалить семена и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и измельчить. Рокфор натереть на терке.
5. Красиво выложить на большую тарелку курицу, бекон, помидоры и авокадо на салатный микс, посыпать кубиками яиц и зеленым луком. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Салат из лосося с зеленью и сыром
Фото: JoziDiet
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Ингредиенты:
- 150 запеченного или слабосоленого филе лосося
- 100 г адыгейского сыра
- 2 свежих огурца
- 100 г микса салатных листьев
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- молотая смесь перцев
- зелень петрушки
Рецепт приготовления:
1. Салатную зелень помыть и порвать руками. Петрушку порубить.
2. Огурцы нарезать полукольцами, слабосоленый адыгейский сыр порезать кубиками.
3. Выложить на тарелку зелень. Сверху разложить тонкие ломтики лосося, кусочки огурцов и сыра. Посыпать петрушкой.
4. Полить салат из лосося смесью лимонного сока и оливкового масла, посыпать свежемолотым перцем и подавать.
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Источник: segodnya.ua