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Леди
Кулинария
26 декабря 17, 19:14
Салаты на Новый год: Пять рецептов без майонеза
салат
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Оригинальные идеи салатов на Новый год и Рождество
Если вы хотите на Новый год 2018 побаловать себя и гостей легкими и вкусными салатами вместо привычного оливье, эта подборка праздничных рецептов вам обязательно пригодится.

Овощной салат с тунцом

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Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • пучок салатных листьев
  • 2-3 огурца
  • 2 помидора
  • 3 вареных яйца
  • 180 г консервированного тунца кусочками 
  • оливковое масло
  • зернистая горчица
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.

2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.

3. Посолить и посыпать перцем. Заправить салат оливковым маслом, смешанным с дижонской горчицей.


    Новогодний салат "Капрезе"

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    Фото: cafedelites.com

    Ингредиенты:

    Для соуса:

    • 1 1/2 стакана (375 мл) бальзамического уксуса
    • 3 столовые ложки коричневого сахара

    Для салата:

    • 600 г помидоров черри
    • 300 грамм беби моцареллы
    • 2 столовые ложки оливкового масла
    • 3-4 чайные ложки сушеных итальянских трав
    • свежие листья базилика, измельченные
    • морская соль и молотый перец

    Рецепт приготовления:

    1. Смешать уксус и сахар в небольшой кастрюле. Варить, помешивая, на слабом огне в течение 4-5 минут, пока сахар не растворится. Затем увеличить нагрев и довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и дать покипеть в течение 8-10 минут, пока смесь не уварится в три раза.

    2. Помидоры черри вымыть обсушить. Выложить их по кругу на большую тарелку или круглое блюдо. Разложить между помидорами шарики моцареллы.

    3. Сбрызнуть оливковым маслом и приправить итальянскими травами, солью и перцем. Аккуратно перемешать ложкой и украсить свежим измельченным базиликом.

    4. Налить бальзамическую глазурь в соусник и поместить в центр тарелки. На края блюда положите шпажки или зубочистки, чтобы накалывать томаты и сыр.

    Салат с курицей и морковью по-корейски

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    Фото: petit-furia.livejournal.com

    Ингредиенты:

    • 1-2 куриных филе
    • 75 мл соевого соуса
    • 1 ст.л. меда
    • щепотка молотого имбиря
    • растительное масло
    • 3 свежих огурца
    • 1 банка консервированной кукурузы
    • 200 г моркови по-корейски
    • пучок салатных листьев
    • 1 ст.л. кунжута

    Рецепт приготовления:

    1. Куриное филе нарезать и замариновать в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставить на час. Затем вынуть из маринада и обжарить на растительном масле до готовности. Остудить.

    2. Салат замочить на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушить и порвать руками.

    3. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кружочками. Кунжут подсушить в духовке или на сухой сковороде.

    4. Соединить все ингредиенты в салатнице и полить небольшим количеством оливкового масла.

    Кобб салат

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    Фото: simplyrecipes.com

    Ингредиенты:

    • большой пучок салатных листьев
    • 6 ломтиков бекона
    • 2 авокадо
    • 1 куриное филе
    • 1 помидор
    • 2 яйца
    • 2 ст.л. измельченного зеленого лука

    Для заправки:

    • 1/3 стакана красного винного уксуса
    • 1 ст.л. дижонской горчицы
    • 1-2 ч.л. сахара
    • 2/3 стакана оливкового масла
    • соль и молотый перец
    • 1/2 стакана тертого рокфора

    Рецепт приготовления:

    1. Бекон поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Остывший бекон измельчить.

    2. Все виды листового салата помыть, обсушить и порвать руками, затем смешать в большой миске. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать мякоть небольшими кубиками.

    3. Куриное филе отварить, обжарить или запечь в духовке, порезать некрупными кусочками.

    4. Помидор помыть, удалить семена и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и измельчить. Рокфор натереть на терке.

    5. Красиво выложить на большую тарелку курицу, бекон, помидоры и авокадо на салатный микс, посыпать кубиками яиц и зеленым луком. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.


    Салат из лосося с зеленью и сыром

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    Фото: JoziDiet

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    Ингредиенты:

    • 150 запеченного или слабосоленого филе лосося
    • 100 г адыгейского сыра
    • 2 свежих огурца
    • 100 г микса салатных листьев
    • 2 ст.л. оливкового масла
    • 1 ст.л. лимонного сока
    • молотая смесь перцев
    • зелень петрушки

    Рецепт приготовления:

    1. Салатную зелень помыть и порвать руками. Петрушку порубить.

    2. Огурцы нарезать полукольцами, слабосоленый адыгейский сыр порезать кубиками.

    3. Выложить на тарелку зелень. Сверху разложить тонкие ломтики лосося, кусочки огурцов и сыра. Посыпать петрушкой.

    4. Полить салат из лосося смесью лимонного сока и оливкового масла, посыпать свежемолотым перцем и подавать.

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    Источник: segodnya.ua

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