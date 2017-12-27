Салаты на Новый год: Пять рецептов без майонеза

Если вы хотите на Новый год 2018 побаловать себя и гостей легкими и вкусными салатами вместо привычного оливье, эта подборка праздничных рецептов вам обязательно пригодится.

Овощной салат с тунцом

Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

пучок салатных листьев

2-3 огурца

2 помидора

3 вареных яйца

180 г консервированного тунца кусочками

оливковое масло

зернистая горчица

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.

2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.

3. Посолить и посыпать перцем. Заправить салат оливковым маслом, смешанным с дижонской горчицей.





Новогодний салат "Капрезе"

Фото: cafedelites.com

Ингредиенты:

Для соуса:

1 1/2 стакана (375 мл) бальзамического уксуса

3 столовые ложки коричневого сахара

Для салата:

600 г помидоров черри

300 грамм беби моцареллы

2 столовые ложки оливкового масла

3-4 чайные ложки сушеных итальянских трав

свежие листья базилика, измельченные

морская соль и молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Смешать уксус и сахар в небольшой кастрюле. Варить, помешивая, на слабом огне в течение 4-5 минут, пока сахар не растворится. Затем увеличить нагрев и довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и дать покипеть в течение 8-10 минут, пока смесь не уварится в три раза.

2. Помидоры черри вымыть обсушить. Выложить их по кругу на большую тарелку или круглое блюдо. Разложить между помидорами шарики моцареллы.

3. Сбрызнуть оливковым маслом и приправить итальянскими травами, солью и перцем. Аккуратно перемешать ложкой и украсить свежим измельченным базиликом.

4. Налить бальзамическую глазурь в соусник и поместить в центр тарелки. На края блюда положите шпажки или зубочистки, чтобы накалывать томаты и сыр.

Салат с курицей и морковью по-корейски

Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

1-2 куриных филе

75 мл соевого соуса

1 ст.л. меда

щепотка молотого имбиря

растительное масло

3 свежих огурца

1 банка консервированной кукурузы

200 г моркови по-корейски

пучок салатных листьев

1 ст.л. кунжута

Рецепт приготовления:

1. Куриное филе нарезать и замариновать в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставить на час. Затем вынуть из маринада и обжарить на растительном масле до готовности. Остудить.

2. Салат замочить на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушить и порвать руками.

3. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кружочками. Кунжут подсушить в духовке или на сухой сковороде.

4. Соединить все ингредиенты в салатнице и полить небольшим количеством оливкового масла.

Кобб салат

Фото: simplyrecipes.com

Ингредиенты:

большой пучок салатных листьев

6 ломтиков бекона

2 авокадо

1 куриное филе

1 помидор

2 яйца

2 ст.л. измельченного зеленого лука

Для заправки:

1/3 стакана красного винного уксуса

1 ст.л. дижонской горчицы

1-2 ч.л. сахара

2/3 стакана оливкового масла

соль и молотый перец

1/2 стакана тертого рокфора

Рецепт приготовления:

1. Бекон поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Остывший бекон измельчить.

2. Все виды листового салата помыть, обсушить и порвать руками, затем смешать в большой миске. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать мякоть небольшими кубиками.

3. Куриное филе отварить, обжарить или запечь в духовке, порезать некрупными кусочками.

4. Помидор помыть, удалить семена и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и измельчить. Рокфор натереть на терке.

5. Красиво выложить на большую тарелку курицу, бекон, помидоры и авокадо на салатный микс, посыпать кубиками яиц и зеленым луком. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.





Салат из лосося с зеленью и сыром

Фото: JoziDiet

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Ингредиенты:

150 запеченного или слабосоленого филе лосося

100 г адыгейского сыра

2 свежих огурца

100 г микса салатных листьев

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

молотая смесь перцев

зелень петрушки

Рецепт приготовления:

1. Салатную зелень помыть и порвать руками. Петрушку порубить.

2. Огурцы нарезать полукольцами, слабосоленый адыгейский сыр порезать кубиками.

3. Выложить на тарелку зелень. Сверху разложить тонкие ломтики лосося, кусочки огурцов и сыра. Посыпать петрушкой.

4. Полить салат из лосося смесью лимонного сока и оливкового масла, посыпать свежемолотым перцем и подавать.

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Источник: segodnya.ua

